Bonolis, Sonia Bruganelli e la separazione: la foto che svela tutto

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non si sono lasciati : il conduttore e l'opinionista del Grande Fratello Vip stanno ancora insieme. Dopo aver smentito i gossip sulla presunta separazione la Bruganelli ha postato sui social network una foto in cui è accanto al famoso marito. I due sono alle prese con la nuova edizione di Ciao Darwin , che tornerà su Canale 5 il prossimo autunno.

Bonolis e Sonia Bruganelli stanno ancora insieme

"E finalmente habemus Madre Natura", ha scritto Sonia a corredo dell'immagine che la vede con il marito al lavoro. "Sono felice che le voci di gossip siano tutte false, secondo me siete perfetti come marito e moglie", ha commentato con entusiasmo un follower. Bonolis e la Bruganelli non condividono solo la vita privata ma pure il lavoro in tv.