Ronaldo e Georgina in crisi? In Portogallo sicuri: "Cristiano è stufo di lei"

Il gossip si rincorre e nonostante Cristiano Ronaldo e la moglie Georgina appaiano sui social più affiatati che mai, in Portogallo le voci di una crisi si fanno sempre più insistenti. A parlarne ci ha pensato 'Noite das Estrelas', programma televisivo che va in onda sulla rete CMTV e per l'occasione ha ospitato lo psicologo Quintino Aries, al quale è stato chiesto di analizzare l'atteggiamento della coppia nelle ultime settimane: "Gli ultimi atteggiamenti di Ronaldo mostrano due cose: che la sua vita personale non è in un momento felice e che più si allontana da sua madre, Dolores Aveiro, meno è sereno".

"Ronaldo non è felice" Non solo, a dire la sua anche il giornalista Daniel Nascimento che ha aggiunto: "Ronaldo non è felice. Georgina trascorre la giornata in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui Cristiano sta iniziando a trovare questa storia poco divertente. Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all'altezza degli standard di Cristiano. Si sta mettendo su un piedistallo e a lui questo non piace per niente".

La difesa di un'amica CR7 sarebbe quindi stufo dell'atteggiamento della moglie anche se c'è chi è pronto a giurare che la crisi non esista: "Posso confermare da una fonte affidabile al cento per cento che sono come sempre. Super bravi. Questi sono pettegolezzi commissionati da persone che non sopportano Gio. Sono una coppia che ha amore da dare e regalare", ha affermato Filipa Castro, amica del calciatore.

