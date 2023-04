Lucas Hernandez e Cristina Buccino? La ex di lui furiosa: "Te lo regalo"

Nuovo scandalo sentimentale per Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo. Il calciatore, che milita nel Bayern Monaco, è al centro di una bufera. L'ex compagna Amelia Lorente ha infatti postato un messaggio molto esplicito: "Ora puoi smettere di tenere il piede in due scarpe, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai due figli che non vieni a trovare”, ha tuonato la spagnola, che ha eliminato tutte le foto con l'ex calciatore dell'Atletico Madrid.