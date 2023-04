Shakira si infurierà: i soprannomi offensivi che le hanno dato Lady Piqué e le sue amiche

Ancora tensioni tra Shakira e Clara Chia Marti, la nuova fidanzata di Piqué . Pare che le due, in privato, usino a vicenda soprannomi piuttosto spregevoli ed offensivi. Davanti a collaboratori ed amici la cantante colombiana avrebbe definito più volte la studentessa "una zanzara morta" mentre Clara e le sue amiche chiamerebbero l'artista "vecchia strega in menopausa". A farlo sapere il giornalista spagnolo Roberto Antolin durante la trasmissione tv Mitre Live.

Shakira e Clara, nessun rapporto: lei è dallo psicologo

Il cronista ha inoltre rivelato che da qualche mese Clara Chia è in terapia da uno psicologo. Il boom mediatico che è stato innescato dalla sua relazione con l'ex calciatore del Barcellona ha indubbiamente stravolto la sua vita. "Clara non si sta divertendo, non è abituata alla pressione dei media e dei fan", ha aggiunto Antolin.