"Enrico Papi lascia L'Isola dei Famosi dopo la lite con Ilary Blasi"

Enrico Papi verso l'addio a L'Isola dei Famosi 2023 dopo solo due puntate. Nei giorni scorsi si è parlato di una certa antipatia con la conduttrice Ilary Blasi e pare che la situazione sia degenerata nelle ultime ore. Stando a quanto riporta The Pipol Gossip, "c'è un gesto che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset, ovvero quando (durante la seconda puntata, ndr) Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto innervosendo gli animi e dimostrando la fragilità di Enrico".