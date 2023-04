"Chiara Nasti, dovresti pulire i bagni all'autogrill", e lei risponde così

Chiara Nasti di nuovo nel mirino degli haters dopo le ultime foto in bikini. "In un Paese serio faresti fatica a pulire i bagni in autogrill", ha scritto un utente piuttosto inferocito. Non è tardata ad arrivare la replica della moglie di Mattia Zaccagni: "Vabbè non ti lamentare... "faresti", "saresti"... per ora io sono qui. Prossima vita magari avrai la fortuna di rinascere me e io sarò quella che scrive sto commento da frustrata sotto la tua foto. Mo accetta la realtà".