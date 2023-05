Lady Hakimi esplode: “Non guadagnava nulla quando ci siamo messi insieme”

"Viviamo in un mondo misogino

In un messaggio rivolto alla giornalista Maria Patino(che l'aveva difesa pubblicamente sui social), Hiba Abouk ha risposto: "Ciao, Maria. È il mondo macho e misogino in cui viviamo. Considerando che, quando abbiamo iniziato la relazione, lui non faceva soldi e io ero più conosciuta di lui. La cosa buona è che non sono più influenzata da quello che dicono. Voglio essere discreta in modo che domani giorno non influenzi la nostra famiglia. Ho fiducia nella giustizia e nel buon senso, che è dalla mia parte".