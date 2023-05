"Melissa Satta, dai calciatori ai tennisti": e lei risponde così

Non c'è pace per Melissa Satta: la sua love story con Matteo Berrettini continua a far chiacchierare e gli haters non perdono occasione per attaccarla. "Praticamente, "per arrivare a essere quella che è" è passata dai calciatori ai tennisti", ha scritto un utente su Instagram. Un giudizio che ha mandato su tutte le furie l'ex Velina di Striscia la notizia, che in passato ha vissuto una lunga storia d'amore con Bobo Vieri ed è stata sposata con Kevin-Prince Boateng, dal quale ha avuto nove anni fa il figlio Maddox.