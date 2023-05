Icardi, nuova guerra in Argentina: c'entrano Wanda Nara e China Suarez

E' guerra aperta su Instagram tra Mauro Icardi e la diva della tv argentina Moria Casàn. L'attrice lo aveva tirato in ballo per le sue infedeltà e per la sua sottomissione a Wanda Nara, definendolo "cholulo" e calcando la mano sulla relazione con China Suarez, fino a mettere in mezzo il consumo di cannabis. L'attaccante argentino, dopo una prima risposta ironica, ci è andato giù pesante.

"Ti ricordi del Paraguay?"

Icardi, esaurite le risposte nel merito del suo rapporto con Wanda e del suo carattere, entra a gamba tesa, ricordando alla Casàn del suo arresto nel 2015 quando, recatasi in Paraguay per difendersi dalle accuse per il presunto furto di un gioiello, era stata trovata in possesso di alcune dosi di cocaina: "Ti mando un bacio ora che mi conosci un po' di più. Non parliamo di cannabis, sappiamo tutti che sei più per la "blanquita".