Shakira, frecciata a Piqué: la frase che allude al tradimento

MIAMI (Usa) - Sabato scorso, la cantante colombiana Shakira ha ricevuto il premio Woman of the Year ai Billboard Women in Latin Music Awards, un evento tenutosi al Watsco Center di Miami, dove la cantante attualmente risiede con i suoi figli. L'ex compagna di Gerard Piqué ha ricevuto il premio da Maluma e subito dopo ha pronunciato un discorso molto significativo: "Arriva un momento nella vita di ogni donna in cui non dipende più da qualcuno - ha affermato - la ricerca dell'altro è sostituita dalla ricerca di se stessi, il desiderio di essere perfetta è sostituito dal desiderio di essere autentica”.