Emily Ratajkowski e lo scherzo hot al GP di Miami: i fan impazziscono

MIAMI (USA) - Dopo il bacio 'bollente' delle settimane scorse con Harry Styles (cantante degli 'One Direction') e la giornata passata di recente a New York con il Dj di origini italiane Orazio Rispo (al quale ha presentato anche suo figlio Sylvester di 2 anni) Emily Ratajkowski fa impazzire i suoi fan sui social con uno scherzo 'hot' da Miami .

Followers in visibilio

Ieri (domenica 7 maggio) in occasione del Gp di Formula 1 andato in scena in Florida infatti, la 31enne modella statunitense ha girato un video che ha poi pubblicato su 'TikTok', in cui la si vede ballare, ammiccare sensualmente e camminare lungo una fila di cartelloni pubblicitari intonacati con i ritratti dei piloti del Circus: "Scegliere un marito a #F1 #Miami" il titolo del video, che ha mandato i suoi followers in visibilio.