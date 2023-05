Aurora Ramazzotti e "l'ora d'aria": insulti sui social, è bufera

La foto che Aurora Ramazzotti aveva pubblicato due giorni fa e che la ritraeva seduta in un bar, senza il figlio Cesare e accompagnata dalla didascalia: "Ora d'aria per mami", aveva scatenato il web. Numerosi i commenti negativi dei followers, che la criticavano per essersi presa una pausa dalla sua nuova vita da mamma . A distanza di due giorni la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha risposto in modo piccato alle critiche, con un nuovo post sui social.

La risposta di Aurora Ramazzotti

"Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto ora d'aria e perché qualcuno ha pensato che ho lasciato il bambino e so' andata a farmi i fatti miei in giro. Sono partiti i soliti commenti un pò inutili sul fatto che loro non se la sono mai presa sta benedetta ora d'aria e ora stanno tutti litigando e rivendicando il diritto di una mamma di fare un pò quello che le pare (sacrosanto direi)", ha scritto nelle storie di Instagram. "La cosa più divertente è che ho scritto ora d'aria perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me, quindi stanno litigando per niente".