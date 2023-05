Meghan Markle in incognito all’incoronazione di Re Carlo: spunta un indizio clamoroso

Continua a far discutere l'assenza di Meghan Markle all'incoronazione di Re Carlo III , avvenuta a Londra lo scorso sabato 6 maggio. La moglie del Principe Harry , stando alla versione ufficiale, non si è presentata per restare in America accanto al figlio Archie , che quel giorno ha compiuto quattro anni. Secondo una teoria che sta girando sul web, però, l'ex attrice sarebbe volata a Londra in incognito e avrebbe indossato per l'occasione baffi e occhiali per camuffarsi tra gli invitati. Molti hanno infatti notato una certa somiglianza tra la Markle e Karl Jenkins, un famoso compositore gallese presente nell'Abbazia di Westminster. Ipotesi piuttosto bizzarra visto che ci ha pensato poi TMZ a chiarire tutto...

Incoronazione Re Carlo III: ecco dov'era Meghan Markle

Il sito americano ha pubblicato un servizio fotografico realizzato negli Stati Uniti il giorno successivo all'incoronazione di Re Carlo III. Nelle immagini si vede Meghan Markle a Montecito insieme ad una coppia di amici. Mentre la duchessa di Sussex si godeva un po' di sole e relax, il Principe Harry era in viaggio per tornare a casa. Il secondogenito di Carlo e Diana, infatti, si è subito recato in aeroporto dopo l'evento che ha segnato un nuovo capitolo per la monarchia inglese. Il fratello di William, che non ha più alcun titolo reale, non si è cambiato neppure l'abito, tanto era la fretta di tornare in California dalla sua famiglia.