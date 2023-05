Elettra Lamborghini ha risposto a tono al commento volgare di un hater. “Per me fai tanto la po**a ma alla fine non sai neanche prenderlo in mano“, ha scritto un utente su Instagram. Ironica, com'è nel suo stile, la replica della cantante ed ereditiera. "Confermo", ha risposto Elettra, con tanto di pollice in su. La Lamborghini è sposata dal 2020 con il deejay olandese Afrojack.