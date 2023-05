Carlotta Adacher torna sui social: foto shock dopo l'incidente stradale

Le parole dell’influencer

L'ex tentatrice di Temptation Island racconta sul proprio profilo i drammatici momenti vissuti dopo un bruttissimo incidente stradale che le hanno causato diverse fratture al volto. “Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai - scrive l'influencer - 30 Aprile ore 18.30. La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli”.