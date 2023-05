Ben Affleck e Jennifer Lopez litigano in strada, ecco perché si parla di crisi

Non c'è pace tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. A un anno dal sì, la coppia continua a litigare e discutere. Tanto che sono in molti a parlare di crisi profonda e divorzio imminente. È diventato virale sui social network un video in cui l'attore è in compagnia della moglie e dopo averle aperto la portiera dell'auto la sbatte in faccia in modo rumoroso...Nel filmato, inoltre, si vede Affleck che si accorge di essere stato ripreso e alza una mano per invocare la privacy. Invece JLo, visibilmente arrabbiata, si limita a tenere la testa bassa e a salire sulla vettura parcheggiata senza proferire parola. Nelle immagini è impossibile non notare il viso cupo di entrambi. Ma non è finita qui perché qualche giorno dopo i Bennifer sono stati beccati di nuovo dai paparazzi mentre litigavano animatamente. Fermi in auto, davanti ad un semaforo rosso di Beverly Hills, i due si sono lasciati andare a gesti concitati e furiosi.