"Barbara D'Urso lascia Mediaset, contratto rifiutato: cosa farà ora"

Dopo l'addio di Fabio Fazio alla Rai starebbe per chiudersi anche un'altra era, quella di Barbara D'Urso a Mediaset . Stando a quanto riporta Tv Blog la conduttrice e attrice napoletana avrebbe deciso di non accettare un'offerta di contratto biennale da parte della sua azienda, dove lavora da ben trent'anni. Ignoti i presunti motivi del 'divorzio' ma dopo la pandemia il ruolo di Carmelita su Canale 5 è stato fortemente ridimensionato. Non è escluso quindi che la 66enne abbia ora voglia di percorrere nuove strade professionali. La notizia non è stata ancora confermata ma neppure smentita.

Quale futuro per Barbara D'Urso dopo Mediaset

"Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare ed in seguito di appurare, per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi", si legge sul portale. Si vocifera inoltre di un coinvolgimento di Barbarella nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, su Rai Uno, in qualità di giurata.