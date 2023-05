La modella di Onlyfans con la passione per Guardiola: "È bello"

Pep Guardiola è arrivato anche su Only Fans . Non certo perché il tecnico abbia deciso di iscriversi alla piattaforma, piuttosto perché l' appassionata di boxe Elle Brooke, che conta più di 700.000 follower sulla piattaforma, ha rivelato di avere un certo debole per l'allenatore.

Elle Brooke e la passione per Guardiola

La ragazza, che ha da poco confidato di tifare proprio per i Citizen, in un'intervista rilasciata a 'Betting Sites' ha ammesso di considerare Guardiola un uomo "hot" aggiungendo che: "Ora è più bello di quando aveva i capelli. È come un re spagnolo!". Non solo Guardiola, la Brooke ha anche reso noto chi sono i suoi calciatori preferiti: "Grealish, Foden, Stones, Mason Mount e Kyle Walker. Mount è 'hot'".