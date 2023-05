Johnny Depp, la figlia Lily Rose fa coming out: chi è la famosa fidanzata

Lily Rose Depp, la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, è fidanzata con una donna: la rapper 070 Shake . In passato la giovane modella e attrice non ha mai nascosto di avere una sessualità fluida ma ora ha deciso di fare coming out sui social network. Sul suo profilo Instagram, la 23enne Lily ha postato una storia che la ritrae con Danielle Balbuena , vero nome della cantante, e la frase “Quattro mesi con la mia crush“. Dal 2018 al 2020 la Depp ha amato il noto attore francese Timothée Chalamet.

Chi è la fidanzata di Lily Rose Depp

Classe 1997, 070 Shake è una rapper e cantautrice statunitense in forte ascesa. Il suo vero nome è Danielle Balbuena. È attiva nel mondo della musica dal 2015: ha guadagnato popolarità grazie all'app musicale SoundCloud. Successivamente è riuscita a firmare un contratto con l'etichetta discografica di Kanye West e a pubblicare ben due album. In passato si è esibita in concerto anche in Italia.