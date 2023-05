Dua Lipa a Cannes presenta il nuovo fidanzato: chi è Romain Gavras

Nuovo amore per Dua Lipa. Al Festival di Cannes 2023 la cantante inglese, ma di origini albanesi, ha ufficialmente presentato il nuovo fidanzato. Si tratta del regista francese Romain Gavras. I due, che si frequentano da qualche mese, hanno confermato i gossip dell'ultimo periodo sfilando mano nella mano sul red carpet della prima del film Omar La Fraise (The King of Algers), diretto da Elias Belkeddar. La musicista ha poi postato alcuni scatti di coppia su Instagram, con dolce didascalia: "A Cannes con il mio cuore".