Martina Colombari e la crisi con Costacurta: lei spiega tutto

Martina Colombari e Billy Costacurta stanno ancora insieme o si sono lasciati? È quello che molti fan e appassionati di gossip si stanno chiedendo in queste ore dopo l'ultimo messaggio dell'ex Miss Italia, vista di recente a Pechino Express con il figlio Achille. "Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. - ha scritto la Colombari su Instagram - Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza". Crisi in corso? Non proprio...