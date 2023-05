Victoria Beckham, il marito e le sopracciglia: cosa è costretta a fare ogni mattina

In un'intervista rilasciata al Sunday Times, Victoria Beckham ha parlato del rapporto con la sua immagine. L'ex cantante delle Spice Girls - oggi imprenditrice e stilista - ha ammesso di sentirsi molto bene con se stessa ora che ha 49 anni. "Mi sento a mio agio con quello che sono, accetto il mio aspetto, traggo il meglio da ciò che ho. Mi sento professionalmente e personalmente realizzata. Mi piace come ci si sente ad essere più grandi", ha dichiarato la moglie di David Beckham. Victoria non tornerebbe mai indietro, quando era molto più insicura e sempre alla ricerca della perfezione: "Non vorrei avere di nuovo 25 anni. Ero il tipo di ragazza che si guardava allo specchio e vedeva solo cose da migliorare, anche ciò che andava bene. Sono sempre stata piuttosto dura con me stessa, ma per questo ho anche sempre cercato di essere la versione migliore di me stessa".