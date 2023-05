Fiorello: "Il sesso con mia moglie? Si fa, ma i gatti..."

Passano gli anni ma la passione tra Fiorello e la moglie Susanna Biondo resiste. Lo showman 63enne ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Vanity Fair chiarendo però che la situazione, com'è giusto che sia, è cambiata rispetto agli inizi: "Si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…".