Claudio Amendola dopo Francesca Neri: beccato con la nuova fidanzata, chi è

Claudio Amendola in love. Dopo la fine del matrimonio con Francesca Neri , l'attore ora fa coppia con Giorgia. A quanto pare i due stanno insieme da ottobre e vivrebbero già nello stesso appartamento. A farlo sapere il settimanale Diva e Donna, che ha paparazzato la coppia mentre chiacchierava fuori da un ristorante romano. Maglioncino e jeans per lui, felpa e pantaloni neri per lei, nelle immagini i due chiacchierano amabilmente. Stando a fonti consultate dalla rivista, Amendola sarebbe molto preso dalla nuova fiamma.

Chi è Giorgia, la nuova fidanzata di Claudio Amendola

Della nuova fidanzata di Claudio Amendola si sa molto poco. Per ora è noto solo il suo nome, cioè Giorgia. Lavora nel mondo dello spettacolo come costumista ed è più giovane dell'interprete di circa 15 anni (lui ha 60 anni). Nessun dettaglio su come e quando sia nata questa relazione, sbocciata molto probabilmente lo scorso autunno dopo la separazione da Francesca Neri (di cui Amendola ha parlato a Verissimo mentre l'attrice non ha mai proferito parola sulla vicenda).