Georgina a Cannes, quanto costano i gioielli: un regalo ma non di Ronaldo

CANNES (Francia) - Georgina Rodriguez fa scalpore, se non altro perché è la compagna di Cristiano Ronaldo. Le voci della crisi della coppia sembrano svanite, mentre Lady Ronaldo sfila sulla Croisette di Cannes indossando la collana Chopard da 1 milione di sterline. Il gioiello in questione le era stato prestato, e in serata è tornato al legittimo proprietario.