Belen, la mamma si sfoga sui social: "Che due p**le"

La mamma di Belen Rodriguez perde la pazienza e sui social si infuria di fronte alle battute dei followers che tiravano in ballo la relazione della figlia con Stefano De Martino . La showgirl argentina ha postato alcune foto di una giornata all'aperto, tra balli, divertimento e giri a cavallo. La mamma, Veronica Cozzani, ha commentato divertita: "Che bella serata! Tra un barbecue e l'altro! Campo! Cavalli! Buon vino e buona musica".

La mamma di Belen sbotta sui social

Sui social però non sono mancate le critiche. Molti hanno fatto notare l'assenza di Stefano De Martino, chiedendosi se la relazione con Belen duri ancora, altri hanno criticato la showgirl per il suo abbigliamento a cavallo. La mamma di Belen ha risposto che l'abbigliamento era dovuto al fatto che la cavalcata non fosse prevista. Poi, di fronte alle insistenze dei commenti, ha sbottato con un "Mamma mia! Che due palle!"