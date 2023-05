Chiara Nasti e lo sfogo contro un hater: “Trogloditi, che noia…”

ROMA - Un pomeriggio fatto di Lazio per Chiara Nasti e il suo piccolo Thiago. Allo stadio per vedere il match con la Cremonese in un Olimpico strapieno e in festa. Le foto scattate in tribuna postate poi sui social. Con qualche haters che commenta: “Bel pupone. L’investimento cresce bene, brava!”. La futura moglie di Mattia Zaccagni, in una storia, risponde: “Vorrei solo riuscire a comprendere da cosa nasce l'esigenza di (pensare è lecito) esprimere "pubblicamente" scemenze che vi facciano sembrare infelici ma anche degli emeriti cretini. Paradossalmente poi capisco molto di più una donna che possa avere dei pensieri simili.. ma "uomini" no.. sembrate delle donzelle in crisi adolescenziale, delle femminucce invidiose marce. Non credo neanche più al "quando il lupo non arriva all'uva dice che è acerba" no.. nei vostri casi no, perché sono commenti da cui trapela molta invidia verso una donna. E se un uomo è invidioso di una donna, è solo perché vorrebbe essere lei. Non so se sia più schifoso il tuo commento oppure i selfie che ti spari a 60 anni, non hai neanche un bel viso, sembri topolino”. La risposta in una storia Instagram con la chiosa finale: “Non gliele mandiamo mica a dire, che noia questi trogloditi”.