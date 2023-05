X Factor, fuori Rkomi e Dargen D'Amico: arrivano nuovi giudici

Cambiamenti in vista a X Factor. Il talent show tornerà in onda su Sky Uno il prossimo autunno con delle novità importanti. Stando a quanto spiffera The Pipol, la produzione ha confermato in qualità di giudici solo Fedez e Ambra Angiolini. Fuori dai giochi, invece, Rkomi e Dargen D'Amico, che saranno sostituiti.