Amici, Arisa verso l'addio: Maria De Filippi chiama un'altra famosa cantante

L'ultima edizione di Amici è finita da poco ma Maria De Filippi è già al lavoro sulla prossima. Il talent show tornerà in onda su Canale 5 in autunno e molto probabilmente non ritroveremo tra i professori Arisa . La conduttrice Mediaset avrebbe quindi contattato un'altra famosa cantante che, con la sua esperienza, potrebbe fare sicuramente la differenza nel programma tv.

Patty Pravo ad Amici di Maria De Filippi?

"Patty Pravo entrerà nel team di Amici , il programma cult di Maria De Filippi? La diva non conferma e non smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary…", fa sapere Dagospia. Nicoletta Strambelli, questo il vero nome dell'artista, potrebbe ricoprire il ruolo di professoressa di canto che rischia di restare vuoto dopo le ultime dichiarazioni di Arisa.

Arisa e il probabile addio ad Amici

"Amici? Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì", ha dichiarato di recente Arisa, che sarebbe in lizza per prendere parte a The Voice Kids su Rai Uno.