Victoria dei Maneskin a Formentera con la nuova fidanzata Luna

Victoria dei Maneskin in love. La musicista, che si è sempre dichiarata bisessuale, è stata pizzicata dai paparazzi di Chi in vacanza a Formentera con la nuova fidanzata Luna . Della comitiva anche altri due componenti della band, Thomas ed Ethan. Con il primo la dolce metà Lavinia mentre si è fatta notare l'assenza di Laura, compagna da tempo di Ethan nonché una delle migliori amiche di Vic. Assente pure il cantante Damiano David , volato nei giorni scorsi a Budapest per supportare la Roma, la sua squadra del cuore.

Victoria dei Maneskin e la nuova fidanzata Luna

Nelle imagini si vede Victoria De Angelis che si lascia andare a baci e abbracci carichi di passione con la sua nuova fidanzata Luna, di cui non si sa al momento praticamente nulla. La bassista dei Maneskin, come mostrano gli scatti, non si stacca mai dalla sua ultima conquista. Un'unione che lei stessa ha voluto immortalare con delle foto fatte da una sua amica in barca.