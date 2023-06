Damiano dei Maneskin bacia un'altra donna e poi annuncia: "Con Giorgia Soleri è finita"

Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati. A dare l'annuncio il cantante romano su Instagram, dopo che sui social network è diventato virale un video in cui bacia appassionatamente un'altra ragazza che non è l'attivista dell'ultima edizione di Pechino Express . Subito si è gridato allo scandalo, al tradimento, ma il vincitore dell'Eurovision Song Contest ci ha tenuto a chiarire in prima persona la situazione.

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati: l'annuncio

"Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. - ha fatto sapere Damiano dei Maneskin in una storia di Instagram - Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici l'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento". Per ora nessun commento è arrivato da parte della ragazza così come è ignota l'identità della donna che bacia David.

La storia d'amore tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri

Damiano David e Giorgia Soleri formavano una coppia dal 2017. Il loro amore è stato tenuto però segreto per anni e svelato solo nel 2021, dopo la vittoria dei Maneskin a Sanremo con la canzone Zitti e buoni. La Soleri, modella e influencer, ha sempre rifiutato l'etichetta di fidanzata di.