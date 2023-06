Chiara Nasti e Zaccagni, un gesto preoccupa i fan prima del matrimonio

Manca poco al matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni . Gli ultimi gesti della coppia, però, hanno mandato in tilt i fan: per qualche giorno i promessi sposi hanno smesso di seguirsi e l'influencer napoletana ha chiuso il suo profilo, che può contare su ben due milioni di follower. Molti hanno ipotizzato una crisi prematrimoniale ma subito dopo Chiara e Zaccagni hanno ripreso a seguirsi a vicenda. Per tranquillizzare tutti la Nasti ha inoltre postato una storia in cui ha taggato la sua wedding planner , mostrando così che i preparativi di nozze procedono senza intoppi.

Il matrimonio di Chiara Nasti e Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si giureranno amore eterno il prossimo 20 giugno a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli (dove nel 2005 hanno detto sì Totti e Ilary). Il ricevimento sarà invece a Villa Miani, alla presenza di oltre duecento invitati. Entrambi gli sposi hanno scelto come testimoni di nozze le rispettive sorelle: Francesca per lui, Angela (ex tronista di Uomini e Donne) per lei. La coppia ha già un figlio, il piccolo Thiago, nato lo scorso novembre.