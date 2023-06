Damiano dei Maneskin, è finita con Giorgia Soleri: i fan preoccupati per i gatti

Continua a far discutere la rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri. Tutto è iniziato pochi giorni fa, con il video in cui il cantante dei Maneskin baciava un'altra donna. Poi è arrivato l'annuncio ufficiale e una serie di dichiarazioni . Adesso sembra che stia per arrivare una novità .

Rottura Damiano-Giorgia, i fan si preoccupano dei gatti

Sembra infatti che Giorgia Soleri stia per lasciare la casa di Roma che condivideva con Damiano David. Nelle sue ultime storie su Instagram, si vede l'influencer in viaggio proprio verso Roma, mentre il cantante si trova in Spagna con la sua band. I fan della coppia, che aspettano nuove notizie sulla rottura, si stanno preccoupando intanto dei loro gatti. Damiano e Giorgia, infatti, avevano in comune due gatti, diventati famosi sui social. Ora non si sa il futuro dei due animali e i fan restano in attesa.