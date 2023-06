"Shakira è già stata tradita da Lewis Hamilton con un'altra donna"

Non c'è pace per Shakira . Ad un anno dalla chiacchierata separazione con Gerard Piqué , che l'ha tradita con l'attuale compagna Clara Chia Marti , la cantante colombiana deve fare i conti con un'altra, presunta, grave mancanza di rispetto. Questa volta da parte di Lewis Hamilton , che l'artista ha iniziato a frequentare da qualche settimana. Dopo la cena insieme a Barcellona i due si sono concentrati sui rispettivi impegni di lavoro ma il pilota avrebbe trovato anche il tempo di distrarsi con un'affascinante modella...

Lewis Hamilton ha tradito Shakira con Juliana Nalù?

Stando a quanto si legge sui giornali spagnoli Lewis Hamilton avrebbe rivisto Juliana Nalù, la donna con la quale avrebbe avuto un flirt lo scorso gennaio. I due si sarebbero incontrati a New York e avrebbero pranzato insieme. Semplice amicizia o la fiamma della passione si sarebbe riaccesa? E il rapporto con Shakira? Al momento non è dato sapere di più: quel che è certo è che Hamilton e Juliana continuano a seguirsi su Instagram e spesso si scambiano like.

Lewis Hamilton: chi è Juliana Nalù

25 anni, Juliana Nalù è una modella brasiliana. Lavora con importanti agenzie di moda quali Mix Models, MGM Models ed Elite Model Management. Un anno fa ha avuto una breve liaison con il rapper Kanye West, ex marito di Kim Kardashian. Juliana è molto seguita su Instagram, dove posta spesso scatti audaci e provocanti che mettono in mostra tutta la sua bellezza.