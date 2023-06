Canalis-Corvaglia, pace? Il gesto di Elisabetta e la dura risposta di Maddalena

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia di nuovo al centro del gossip. La lite tra le due ex Veline di Striscia la notizia, ex colleghe, migliori amiche e testimoni di nozze, sta facendo discutere da parecchio tempo. Per motivi ancora tutti da chiarire la mora e la bionda si sono allontanate e oggi non si rivolgono neppure la parola. Di recente però la Canalis si è lasciata andare ad un gesto molto importante nei confronti della Corvaglia.