"Belen lascia Mediaset e i suoi programmi: cosa farà ora in tv"

Belen Rodriguez dice addio a Mediaset dopo circa 16 anni. È questa l'indiscrezione bomba lanciata da Dagospia: a quanto pare la soubrette non è stata riconfermata alla guida de Le Iene, programma che ha condotto nelle ultime due stagioni televisive (al suo posto dovrebbe arrivare Veronica Gentili). Non solo: di sua spontanea volontà l'argentina avrebbe scelto di abbandonare Tu si que vales, lo show del sabato sera che presentava ormai dal 2014. Per ora nessuna conferma o smentita è arrivata da parte della diretta interessata.