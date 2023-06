Giorgia Soleri e la separazione con Damiano: la rivelazione shock

ROMA - Continua a far discutere la fine della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin, 'ufficializzata' di recente dallo stesso cantante sui sui social dopo che era diventato virale un video in cui lo si vedeva baciare un'altra donna. E se la influencer ha replicato all'uscita dell'ormai ex compagno con un comunicato, in cui si lamentava per le modalità del suo annuncio rivelando però che la loro relazione non era mai stata monogama, nelle ultime ore un nuovo 'gossip' ha infiammato il web.