Isola dei Famosi, Cristina Scuccia sorprende tutti: il possibile annuncio per la finale

Scuccia e la sua storia d'amore: cosa sappiamo

Durante la sua permanenza in Honduras, Scuccia ha anche svelato di avere una storia d'amore senza mai rivelare troppi particolari sul partner, sul quale ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Un mistero e un interrogativo che toglie il sonno agli utenti social: l'ex suora è legata sentimentalmente a un uomo oppure a una donna? Ecco cosa ha rivelato a Pamela Camassa in una chiacchierata a 360 gradi.

Scuccia non ci sta: "Non mi nascondo più..."

"Non voglio più nascondermi. Come si fa? Ci si nasconde dalle cose di cui bisogna vergognarsi", sottolinea Cristina Scuccia, stanca di essere 'etichettata'. "Non mi nascondo più perché sono in una fase mia di liberazione, da scudi ma anche da etichette e schemi. Voglio dire basta a una serie di cose. Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza che portavo perché avevo paura di essere sbagliata. Mi sento sempre gli occhi addosso, ho ancora questa cosa. Però adesso basta, non sono gli altri a vivere la nostra vita, siamo noi che la viviamo. Quando scegli di viverla come vuoi hai vinto. E io adesso ho deciso di viverla come mi sento". Possibile coming out in vista? L'ex suora si è sempre mostrata molto riservata sulla sua vita privata, dando per un indizio sulla sua dolce metà: la persona del suo cuore si trova in Spagna, dove, attualmente, vive anche lei.