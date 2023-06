Serena Rossi e Davide Devenuto sposi dopo 15 anni d'amore

Un lungo fidanzamento e ora finalmente le nozze. Serena Rossi e Davide Devenuto sono diventati marito e moglie dopo 15 anni di fidanzamento. Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto a Roma e affidato in esclusiva al settimanale 'Diva e Donna'. Negli scatti postati sui social si vede l'attrice in abito bianco e lo sposo davanti la chiesa con alcuni invitati.