Sofia Goggia e Massimo Giletti fidanzati? Ecco le foto insieme

ROMA - Sofia Goggia e Massimo Giletti sono fidanzati? L'ufficializzazione della 'love story' non è mai arrivata mentre qualche settimana fa c'è stata la smentita della sciatrice azzurra, che però è in questi giorni è stata 'pizzicata' in compagnia del giornalista ex conduttore di 'Non è l'Arena', programma sospeso da La7.