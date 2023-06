Cristina Scuccia fidanzata con una donna? Parla Helena Prestes

L'Isola dei Famosi 2023 è giunta al termine ma Cristina Scuccia, contrariamente a quanto si aspettavano i telespettatori, non ha rivelato troppo sulla sua vita privata. L'ex suora ha detto sì di essere innamorata di una persona ma non ha ancora svelato l'identità di chi le ha rubato il cuore. Per ora è chiaro solo che questo incontro magico è avvenuto a Madrid, dove la cantante si è trasferita dopo aver detto addio al mondo ecclesiastico. Più di qualcuno ha assicurato che Cristina è fidanzata con una donna spagnola e le ultime dichiarazioni di Helena Prestes, che ha condiviso con la Scuccia l'avventura in Honduras, sembrano confermare tali gossip.