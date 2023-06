Matrimonio Zaccagni e Chiara Nasti: che lusso la bomboniera!

Un matrimonio in grande stile quello di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. La coppia, legata dal 2021, non ha badato a spese per l'evento, che si è tenuto a Villa Miani a Roma. Sui social network hanno suscitato particolare attenzione le bomboniere scelte dagli sposi: su TikTok la truccatrice della Nasti ha condiviso un video in cui mostra i preziosi omaggi firmati Chanel. Nel filmato si nota un lungo tavolo con sopra le note shopper del brand e con all'interno ben due confezioni, che hanno sorpreso gli ospiti (circa 200 tra cui Ciro Immobile, Marcell Jacobs e Pierluigi Gollini).