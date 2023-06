Shakira: "Ho saputo dalla stampa che Piqué mi tradiva, mio padre era malato"

Shakira è tornata a parlare della fine della sua lunga relazione con Gerard Piqué, durata oltre dieci anni. Rottura avvenuta un anno fa tra tradimenti, ripicche e frecciatine. “Ho scoperto dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva”, ha raccontato la popstar in un’intervista rilasciata a People en Español.

Shakira e il forte legame con il padre

"Mia madre è sempre stata la mia complice e mio padre il mio migliore amico. È venuto a Barcellona per confortarmi quando ero consumata dalla tristezza per la mia separazione e mentre era lì - in occasione delle prima comunione di Milan - è stato gravemente ferito in un incidente", ha spiegato Shakira che, secondo i gossip, starebbe ora frequentando Lewis Hamilton.

Come Shakira ha scoperto il tradimento di Piqué

"Ho scoperto dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva. Pensavo che non sarei sopravvissuta a così tanto. L'uomo che amavo di più nella mia vita, mio padre, mi stava abbandonando nel momento in cui ne avevo più bisogno: non potevo parlare con lui o ricevere dal mio migliore amico i consigli di cui avevo tanto bisogno".

Shakira e quel sogno con Piqué infranto

"Mio padre è il più grande esempio di resilienza, e mia madre è al suo fianco giorno e notte. Entrambi sono stati il riflesso di quel sogno che non ho potuto realizzare, ma che spero sia un modello per i miei figli di amore, pazienza nelle relazioni, dedizione assoluta e tanta voglia di vivere", ha aggiunto riferendosi al sogno d'amore infranto dopo l'addio a Piqué.