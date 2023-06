Max Biaggi: la nuova fidanzata è Virginia, 29 anni meno di lui

Novità nella vita privata di Max Biaggi. Lo sportivo ha una nuova fidanzata, con la quale è stato pizzicato in teneri atteggiamenti a Formentera. Come fa sapere Chi, la fortunata si chiama Virginia De Masi, è una ballerina napoletana ed è più giovane del pilota di ben 29 anni (52 anni lui, 23 lei). I due sono stati beccati tra baci, abbracci e tenere effusioni in spiaggia; la sera invece si sono concessi una romantica cena al Can Carlos, uno dei ristoranti più noti dell'isola.