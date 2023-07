Wanda Nara e Icardi, il bacio passionale che scatena il web

SANTA BARBARA (Brasile) - Wanda Nara e Mauro Icardi hanno dimenticato le turbolenze del passato e si stanno godendo le vacanze a Santa Barbara, in Brasile, nella villa di proprietà della showgirl che ha condotto il programma Masterchef Argentina. La coppia sta vivendo un momento positivo, come si evince dal bacio social degno di un film postato su Instagram, che faceva parte di un insieme di foto con i figli in pieno relax. Wanda Nara e Icardi, arrivati da poco in Brasile, hanno anche fatto un giro in bicicletta per rafforzare il loro rapporto. "Domenica a casa", ha aggiunto la modella e imprenditrice sul suo profilo.