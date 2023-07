De Paul e Tini si sposano? L'anello costosissimo accende il gossip

Fiori d'arancio in vista per Rodrigo De Paul e Tini Stoessel. Di recente la cantante argentina - nota in Italia per la serie tv Violetta - ha posato insieme ad un fan, che ha poi condiviso lo scatto sui social network. Ai follower più attenti non è sfuggito il prezioso anello indossato dalla popstar: un gioiello Tiffany dal valore di 57mila euro. Secondo qualcuno la proposta di matrimonio da parte del calciatore dell'Atletico Madrid sarebbe arrivata lo scorso maggio, durante una vacanza di coppia a Ibiza.