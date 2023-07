Madonna e il giallo della terapia intensiva: iniettato un farmaco per rianimarla

Madonna ha rischiato seriamente la vita. RadarOnline ha spifferato inediti retroscena sull'infezione batterica che ha messo in pericolo la vita della regina del pop. A quanto pare la cantante è stata trovata priva di sensi nella sua casa di New York e portata d'urgenza in ospedale, dove le è stata somministrata una dose di Narcan . Dose che ha salvato Lady Ciccone, costretta a posticipare il suo tour mondiale a causa dell'infezione batterica che l'ha messa ko.

Madonna salvata da un'iniezione di Narcan: che cos'è

Il Narcan è un antidoto nel trattamento delle intossicazioni acute da analgesici, narcotici e di solito viene utilizzato durante gli interventi chirurgici o nel trattamento del dolore per invertire l’effetto dei narcotici. Può essere anche utilizzato per trattare l’overdose da narcotici o nella diagnosi della dipendenza da questi farmaci. Nel caso di Madonna potrebbe essere stato usato "per invertire lo shock settico acuto nei pazienti, una condizione che si dice abbia sofferto la cantante. L'iniezione, comunemente contenuta nei kit di cure mediche dei ricchi e famosi, è considerata utile per aumentare la pressione sanguigna nella gestione dello shock settico".

Come sta oggi Madonna dopo la terapia intensiva

Dopo il ricovero in terapia intensiva per una grave infezione batterica Madonna sta ancora male. Stando a quanto riporta Tmz, la 64enne è costretta a letto nella sua casa di New York e le persone del suo entourage pensano che non sia in grado di dare il via al suo tour mondiale che avrebbe dovuto iniziare il 15 luglio da Vancouver. Secondo le fonti consultate dal portale Madonna continua a vomitare in maniera incontrollabile da quando è stata dimessa dall'ospedale e l'infezione sta devastando il suo corpo. La popstar non riesce neppure ad alzarsi dal letto.