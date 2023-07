Belen cancella la foto con Stefano, lui toglie la fede: nuova crisi?

ROMA - Nuove turbolenze all'orizzonte? Belen Rodriguez, infatti, ha rimosso da Instagram un selfie scattato con il marito Stefano De Martino postato qualche giorno fa mentre erano in vacanza in barca. Sui social i due si seguono, ma sulle poche foto che hanno insieme mancano i tag. Una mossa che arriva mentre Stefano si trova in vacanza in compagnia del figlio Santiago a Londra senza la moglie. Belen, almeno a livello fotografico, non si vede. Tutto in apparenza va nella direzione di una nuova crisi, che è stata innescata dal fatto che Stefano si sia tolto la fede dal dito prima di partecipare alla serata dei palinsesti Rai sedendosi, tra l'altro, vicino a colei che nel 2020 era stata additata come una presunta amante, cioè Alessia Marcuzzi. Ipotesi, questa, sempre smentita da tutte le parti in causa e anche con forza.