Anna Tatangelo, vacanza a Forte dei Marmi con il giovane fidanzato: chi è

ROMA - Una breve pausa dal suo tour estivo, 'Live 2023' e una piccola 'fuga' in Versilia per godersi i suoi amori. È quella che si è presa Anna Tatangelo, che ha scelto Forte dei Marmi (in provincia di Lucca) per prendersi qualche giorno di relax e godersi il mare e il sole della Versilia.