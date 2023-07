Melissa Satta gioca a tennis come Berrettini: scoppia una nuova polemica

Non c'è pace per Melissa Satta. Se gli inglesi l'hanno definita una "dea" dopo averla vista a Wimbledon, dove è arrivata per sostenere il fidanzato Matteo Berrettini, in Italia gli haters continuano a prenderla di mira. Questa volta l'ex Velina di Striscia la notizia è stata criticata per via di uno spot di uno smartphone, pubblicizzato su Instagram, in cui gioca a tennis.